“Die Heidelberger” – Progromnachtgedenken in Rohrbach

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Auch unsere Gemeinderatsfraktion war vertreten, als sich am 9. November zahlreiche Menschen am Alten Rathaus in Rohrbach versammelten, um der Pogromnacht von 1938 zu gedenken. Die Veranstaltung, die von Stadtteilverein und punker e.V. organisiert wurde, erinnerte an die schrecklichen Ereignisse, als die Synagoge im Stadtteil von SA-Studenten gestürmt und in Brand gesteckt wurde. Diese Synagoge war eine von zwei jüdischen Gotteshäusern in Heidelberg; auch die Synagoge in der Heidelberger Altstadt fiel den Flammen zum Opfer.

Dr. Norbert Giovannini hielt einen eindrucksvollen Vortrag über „Gewalt und Entwertung im Kontext des Novemberpogroms 1938“. Er bot zudem einen chronologischen Rückblick auf die Ereignisse jener Nacht und verdeutlichte die verheerenden Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft in Rohrbach. Sein Engagement für die jüdische Geschichte in Heidelberg wurde 2020 mit dem Obermayer German Jewish History Award gewürdigt, was seine tiefgehende Verbindung zu diesem Thema unterstrich.

Bewegend war der Moment, als Jugendliche der katholischen Johannesgemeinde die Namen der ehemaligen jüdischen Bewohner Rohrbachs vortrugen. Diese persönliche Note verlieh der Gedenkfeier eine besondere Tiefe. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Anne Kloos und Charly Hanenberg, deren Darbietungen die Atmosphäre des Gedenkens verstärkten.

Die Teilnehmer setzen ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus und zeigten, wie wichtig es ist, die Erinnerung an diese düstere Zeit wachzuhalten.

Herzlichen Dank an den Stadtteilverein Rohrbach und den punker e.V., die mit dieser Veranstaltung jedes Jahr daran erinnern!