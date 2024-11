Speyer – Hiphop Meets Jüdische Identität – Konzert mit Noam Bar

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Amy Winehouse trifft auf Anderson Paak: Noam Bar verbindet Hip-Hop-Beats und Rap mit geschmeidigem R’n‘B, filigranen Soul und Jazz. Das Ganze wird mit einem Augenzwinkern, viel Humor und einer Prise Ironie gewürzt und getragen von der samtigen Stimme der charismatischen Sängerin. Messerscharfe Grooves verlocken zum Tanzen. Europaweit begeistert die Singer-Songwriterin ihr Publikum. Ihre Live-Auftritte bieten einen reichen Klangteppich, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. In ihren Songs erzählt die Hannoveranerin sehr persönliche Geschichten und Überlebenserfahrungen. Aufgewachsen ist Noam Bar in Tel Aviv zur Zeit der Intifada. Die ständigen Detonationen haben sich in ihr Gedächtnis gegraben. Das Überleben ist ein wiederkehrendes

Thema in den Texten der Sängerin. Das habe mit ihrer jüdischen Identität zu tun, erklärt sie.

Donnerstag, 21. November | 19.00 Uhr Alter Stadtsaal Rathaushof, Maximilianstraße 12, 67346 Speyer

Tickets: 18 € | ermäßigt 13 €

erhältlich bei der Tourist-Information und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen