Speyer – Besinnungstag – Magie mit Mr. Joy

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Evangelische Suchtkrankenhilfe Pfalz lädt Suchtkranke, deren Angehörige sowie Haupt- und Ehrenamtliche aus Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen zum jährlichen Besinnungstag nach Speyer ein. Am Sonntag, den 17. November 2024, startet die Veranstaltung im Mutterhaus der Diakonissen Speyer, Hilgardstr. 26, um 10 Uhr im Fliedner Saal. Neben einem Gottesdienst steht die Ehrung von Menschen auf dem Programm, die nach ihrer eigenen Abhängigkeit mittunter schon seit vielen Jahren suchtmittelfrei leben. Am Nachmittag ab 14 Uhr wird Aktionskünstler Mr. Joy große und kleine Gäste mit seiner magischen Show verzaubern. Die Teilnahme an der Vorstellung steht allen offen, der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Mit einer fulminanten Mischung aus Artistik, Jonglage, Illusion, Entfesselungs- und Lichtshow will Mr. Joy nicht nur begeistern, sondern auch nachdenkenswerte Botschaften vermitteln. Mr. Joy (mit bürgerlichem Namen Karsten Strohhäcker) ist in Schweden geboren und danach zehn Jahre in der Zentralafrikanischen Republik aufgewachsen. Auch schon während seines Studiums der Mathematik, Physik und dem Zweitstudium der Theologie, Religions- und Sportwissenschaft hat er seine Kunst verfeinert. Mittlerweile blickt er auf ca. 2.000 Auftritte zurück.

Hintergrund: Evangelische Suchtkrankenhilfe:

Die Evangelische Suchtkrankenhilfe feiert seit 1957 jedes Jahr den “Besinnungstag”. Zur Evangelischen Suchtkrankenhilfe gehören alle Suchthilfeeinrichtungen, die sich in Trägerschaft des Diakonischen Werks Pfalz und der Evangelischen Heimstiftung Pfalz befinden, sowie der Selbsthilfeverband Blaues Kreuz Pfalz. Das Diakonische Werk Pfalz unterhält sieben Suchtberatungsstellen mit 25 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Zudem ist der Landesverband des Blauen Kreuzes mit seinen 18 Selbsthilfegruppen und knapp 400 Mitgliedern beim Diakonischen Werk Pfalz angegliedert.