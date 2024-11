Schifferstadt – Einladung zur Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße) – Landrat Dietmar Seefeldt informiert darüber, dass die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen auch in diesem Jahr den Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ ausgeschrieben hat. Dabei geht es darum, die Zusammenarbeit gemeinnütziger Organisationen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern. So kann sich zum Beispiel eine soziale Einrichtung mit ... Mehr lesen »