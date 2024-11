Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruch in Apotheke am Burgunder Platz in Limburgerhof

Limburgerhof. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom 04.11 auf den 05.11.2024 das Seitenfenster der Apotheke am Burgunder Platz in Limburgerhof auf und entwendeten im Inneren einen höheren Bargeldbetrag aus verschiedenen Behältnissen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich bitte mit der Polizeiinspektion in Schifferstadt unter der Telefon-Nr. 06235 495-0 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Foto : In der Apotheke am Burgunder Platz in Limburgerhof wurde vom 4.11 auf den 5.11 eingebrochen (Foto Michael Sonnick)