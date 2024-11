Reilingen – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden von über 15.000 Euro war bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L 723 zwischen Hockenheim und Walldorf. Eine 26-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der L 723 in Richtung Walldorf unterwegs. An der Einmündung zur L 599 erkannte sie eine gerade anfahrende 35-jährige Mini-Fahrerin zu spät und fuhr ihr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini auf den VW eines vor ihr befindlichen 31-Jährigen geschoben/geschleudert. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten war die Fahrbahn für rund drei Stunden gesperrt.

