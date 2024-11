Neustadt – Tote nach Wohnungsbrand aufgefunden

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute in der Mittagszeit gegen ca. 13:00 Uhr kam es in Neustadt an der Weinstraße in der Quellenstraße zu einem Wohnungsbrand. Nach dem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte wurde eine 78jährige Frau tot aufgefunden. Zur Brandurdache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen keine vor.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 50 000 €.

MRN-News wird nachberichten

