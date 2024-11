Leimen – Fuchs du hast die Gans gestohlen – oder war es doch ein Langfinger?

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen im Feldgebiet oberhalb der Leimener Kläranlage mehrere Geflügeltiere aus einem privaten Gehege und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete der Unbekannte gewaltsam die Umzäunung des Stalls und gelangte so an die zwei Gänse sowie drei Puten. Das Spurenbild am Tatort lässt darauf schließen, dass die Tat durch einen Menschen und nicht durch einen Beutegreifer ausgeübt wurde. Daher sucht das Polizeirevier Wiesloch Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Feldgebiet gemacht haben oder seither genannte Tiere anderswo gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06222/5709-0 entgegengenommen.

