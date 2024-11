Landau – Sozialer Zusammenhalt: Mit dem Quartiersrat die Bürgerbeteiligung im Landauer Horst stärken – Mitgestalterinnen und Mitgestalter gesucht!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landauer Horst hat sich mit dem Motto „Hier halten alle zusammen“ den klaren Auftrag gegeben, gemeinsam das Quartier zu gestalten. Nun werden mit der Gründung eines Quartiersrats die Weichen für mehr Bürgerbeteiligung im Horst gestellt. Am Mittwoch, 20. November um 18:30 Uhr findet die konstituierende Sitzung des neu gegründeten Quartiersrats Landau Horst in der Aula der BBS (August-Croissant-Straße 27) statt. Wer den Horst über die Arbeit im Quartiersrat mitgestalten will, kann sich als stimmberechtigtes Mitglied per E-Mail an qmhorst@landau.de bewerben. Der Quartiersrat ist ein wichtiges Beteiligungsforum, bestehend aus 23 Mitgliedern – darunter Anwohnende, Gewerbetreibenden, Institutionen und Vereine. Die Aufgabe des Quartiersrats besteht darin, Wünsche und Interessen der Bewohnerschaft sowie der ansässigen Institutionen im Horst zu vertreten. Das Gremium wird Maßnahmen im Rahmen des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ priorisieren und als Multiplikator vor Ort wirken.

Zudem beraten die Mitglieder des Quartiersrates über die Verwendung der Mittel des Stadtteilfonds. Der Stadtteilfonds unterstützt Ideen, Aktionen und Projekte der Bewohnerschaft sowie von Vereinen und Institutionen im Fördergebiet. Die Mittel stammen aus Förderungen des Bundes, des Landes und der Stadt Landau. Das Quartiersmanagement und die Stadtverwaltung werden beratend zur Förderfähigkeit von Projekten und Anträgen unterstützen. Für weitere Informationen und Rückfragen steht das Quartiersmanagement unter der E-Mail-Adresse qmhorst@landau.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Landau