Landau – „Gemeinsam Neues Schaffen“ – Landrat Seefeldt macht auf Wettbewerb der BASF aufmerksam – noch bis 15. November bewerben

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße) – Landrat Dietmar Seefeldt informiert darüber, dass die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen auch in diesem Jahr den Projektwettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ ausgeschrieben hat. Dabei geht es darum, die Zusammenarbeit gemeinnütziger Organisationen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu fördern. So kann sich zum Beispiel eine soziale Einrichtung mit einem Sportverein oder ein Kulturverein mit einem Bildungsträger zu einem gemeinsamen Projekt mit einer Fördersumme von 5000 bis 25.000 Euro zusammentun und bewerben. Die Gesamtfördersumme des Wettbewerbs beträgt 150.000 Euro.

In diesem Jahr liegen die thematischen Schwerpunkte auf Projekten, die entweder die Teilhabe und Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen verbessern, den Forscher- und Entdeckergeist stärken, oder sich auf das Thema „Nachbar und Partner“ beziehen. Für das Thema Demokratieförderung ist ein Sonderpreis ausgeschrieben.

Noch bis 15. November können sich gemeinnützige Organisationen aus den Bereichen Bildung, Sport, Kultur, Soziales und Nachhaltigkeit bewerben. Landrat Seefeldt ruft Interessierte im Landkreis Südliche Weinstraße zur Teilnahme auf: „Machen Sie mit und reichen Sie Ihr Kooperationsprojekt ein.“

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich online unter https://t1p.de/Projektwettbewerb_BASF