Heidelberg – Kulturamt präsentiert städtische Kunstankäufe – Fotografische Werke aus Kulturförderprogramm in neuen Räumen des KulturTandem zu sehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Süddeutschlands erstes und größtes Schüler-E-Sport-Turnier geht in die dritte Runde: Am 29. und 30. November 2024 veranstaltet der Jugendgemeinderat der Stadt Heidelberg zusammen mit der Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG in Heidelberg-Pfaffengrund, Kurpfalzring 110/1, die Heidelberger E-Sport-Tage. Schulen sind aufgerufen, bis spätestens 24. November Teams für die Spiele ... Mehr lesen »