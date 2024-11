Heddesheim – Fund einer Panzergranate

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Sonntagvormittag wurde der Polizei in Ladenburg von einem Sondengänger der Fund einer Panzergranate in einem Feldgebiet bei Heddesheim gemeldet. Der Sondengänger war am Sonntag, kurz nach 10 Uhr mit seinem Metallsuchgerät im Gewann Becherbruch unterwegs, wurde dabei auf die Granate aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Granate wurde zunächst gesichert und markiert. Die kontrollierte Sprengung durch die Spezialisten des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes erfolgte schließlich am Montagmittag. Da sich der Fundort der Granate direkt unterhalb einer Hochspannungs-Trasse befand, musste die Panzergranate zunächst um einige Meter verlegt werden. Vor der Sprengung wurden vorsorglich mehrere nahegelegene Wohnanwesen, sowie ein Drogeriemarkt, ein Discountmarkt sowie ein Bäckereigeschäft geräumt. Auch die angrenzende Ringstraße wurde kurzzeitig gesperrt.

Nach der erfolgreichen Sprengung der Granate konnten die Sperrungen aufgehoben und die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die vorübergehend geschlossenen Geschäfte konnte wieder öffnen.