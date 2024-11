Frankenthal – Friedhöfe: Wasserabstellung wegen ungünstiger Witterung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Südliche Weinstraße) – Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße findet inklusive Haushaltsberatungen statt am Montag, 18. November, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, An der Kreuzmühle 2, in Landau. INSERATJobs im Gesundheitswesen bei MD MedicusMD MEDICUS Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Themen: 1. Ausschreibung eines ... Mehr lesen »