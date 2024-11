Bad Dürkheim – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.11.2024 gegen 10:00 Uhr wurde eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 in Höhe Jägerthal verletzt. Die 59-Jährige befuhr mit ihrem BMW I3 die B37 aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Frankenstein. Kurz vor der Kläranlage kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Zaun fuhr einen kleinen Abhang hinunter, bis sie schließlich aufgrund mehrerer Bäume und eines Zauns zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde schwerverletzt durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste bis zur Bergung des BMW halbseitig gesperrt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30000 Euro.

