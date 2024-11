3. Heidelberger E-Sport-Tage am 29. und 30. November – Jugendgemeinderat ruft Schulen zur Anmeldung auf

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Süddeutschlands erstes und größtes Schüler-E-Sport-Turnier geht in die dritte Runde: Am 29. und 30. November 2024 veranstaltet der Jugendgemeinderat der Stadt Heidelberg zusammen mit der Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG in Heidelberg-Pfaffengrund, Kurpfalzring 110/1, die Heidelberger E-Sport-Tage. Schulen sind aufgerufen, bis spätestens 24. November Teams für die Spiele unter www.esport-heidelberg.de anzumelden. Michael Steinke, Vorsitzender des Jugendgemeinderats Heidelberg: „Mit den Heidelberger E-Sport-Tagen schaffen wir ein wichtiges Angebot für Jugendliche in unserer Stadt. Die Gamingszene ist bei jungen Menschen schon vor langer Zeit angekommen, umso schöner ist es, dass wir mit den E-Sport-Tagen diese Gruppe bespielen können. Der Jugendgemeinderat freut sich sehr, hierbei mitwirken zu dürfen.”

Die dritten Heidelberger E-Sport-Tage beginnen mit dem Spiel „Brawl Stars“ (5. bis 9. Klasse) am

Freitag, 29. November, um 15 Uhr. Weiter geht es Samstag, 30. November, mit „Minecraft“ (8. bis 12. Klasse) und „Rocket League“ (für alle Altersgruppen ab 12 Jahren) von 10 bis 18 Uhr und mit dem E-Sport-Klassiker „CS2“ (18 bis 27 Jahre) ab 18 Uhr bis in die Nacht hinein. Spielerinnen und Spieler, die ohne festes Schulteam antreten, können sich am Samstag bei „Rocket League” und „CS2” messen.

Neben den Spielen gibt es erstmals ein breites Rahmenprogramm, bei dem sich verschiedene Vereine und Institutionen aus Heidelberg mit einem eigenen Programm präsentieren. Ex-Jugendgemeinderat und Organisator Paul Goldschmidt freut sich: „Es ist toll zu sehen, dass die Erfolgsgeschichte der Heidelberger E-Sport-Tage nach dem super Feedback der letzten beiden Veranstaltungen weiter geht. Darüber hinaus bringen wir neue Ideen und Möglichkeiten für Spielerinnen und Spieler mit, die garantieren, dass die 3. Heidelberger E-Sport-Tage ein einmaliges Erlebnis werden.”

Die Teilnahme ist vollständig kostenfrei. Das gesamte Event wird unter https://www.twitch.tv/esportheidelberg gestreamt. Die Schirmherrschaft für das Event hat Oberbürgermeister Eckart Würzner übernommen.

Fragen zum E-Sport-Turnier beantwortet Paul Goldschmidt, E-Mail hallo@esport-heidelberg.de.

Bei den 3. Heidelberger E-Sport-Tagen können die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in einer breiten Palette von Videospielen testen.

Foto: Paul Goldschmidt