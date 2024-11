Sandhausen – SV Sandhausen holt sich nach Heimsieg die Tabellenführung zurück

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen Alemannia Aachen hat sich der SV 1916 Sandhausen die Tabellenführung in der 3. Liga zurückgeholt. Bereits in der 3. Minute bekam Gästespieler Gianluca Gaudino, der Sohn von Maurizio Gaudino, die Rote Karte und damit war Aachen fast das ganze Spiel in Unterzahl. Lucas Wolf brachte den SVS in der 39. Minute mit 1:0 in Führung vor 4.309 Zuschauern im GP Stadion am Hardtwald. Nach der Pause erhöhte David Otto in der 62. Minute auf 2:0 und Stanislav Fehler sorgte in der 64. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Treffer zum 4:0-Endstand erzielte Dominic Baumann in der 85. Minute. Mit dem fünften Heimsieg und siebten Saisonerfolg hat sich der SV Sandhausen wieder an die Tabellenspitze in der 3. Liga gesetzt. Sandhausen ist nun zum fünften Mal in dieser Saison Tabellenführer, erstmals waren sie am 6. Spieltag vorne und danach vom 9.-11. Spieltag. Mit 26 Zählern liegt Sandhausen zusammen mit Arminia Bielefeld punktgleich in der 3. Liga vorne. Der bisherige Spitzenreiter Energie Cottbus spielte zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund nur 3:3 und ist mit 24 Punkten auf den 5. Tabellenrang zurückgefallen. Die ersten fünf Mannschaften sind nur durch 2 Zähler in der Tabelle getrennt. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick