Mannheim – SV Waldhof kassiert bei 1860 München eine deutliche Niederlage

München/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München mit 0:3-Toren deutlich verloren, zur Halbzeit stand es 0:0. Kurz nach der Pause (51.) gingen die Münchner nach einer zu kurzen Kopfballrückgabe vom Waldhöfer Henning Matriciani durch Julian Guttau mit 1:0 in Führung. Tunay Deniz erhöhte dann in der 66. Minute auf 2:0. Für den 3:0-Endstand sorgte Maximilian Wolfram in der 83. Minute. Durch den zweiten Sieg in Folge verbesserten sich die Löwen auf den vorläufig achten Tabellenplatz. Mit der fünften Saisonniederlage ist der SV Waldhof Mannheim mit Trainer Bernhard Trares mit 17 Punkten auf den 13. Tabellenrang zurückgefallen. Neuer Tabellenführer nach dem 13. Spieltag in der 3. Liga ist der SV Sandhausen mit 26 Zählern, punktgleich mit Arminia Bielefeld. Der SV Sandhausen feierte zu Hause gegen Alemannia Aachen einen souveränen 4:0-Heimsieg. Wegen der Länderspielpause bestreitet der SV Waldhof Mannheim dann sein nächstes Heimspiel erst am Sonntag, 24. November um 13.30 Uhr, gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96, im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Die Niedersachsen kämpfen gegen den Abstieg und liegen mit zwölf Zählern auf dem 17. Tabellenrang. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick