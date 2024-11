Kaiserslautern – FCK holte in Nürnberg einen Punkt

Nürnberg/Kaiserslautern. Im Auswärtsspiel beim 1.FC Nürnberg holte der 1. FC Kaiserslautern beim 0:0-Unentschieden einen Punkt und bleibt im vierten Bundesligaspiel in Folge ohne Niederlage. Die Nürnberger mit ihrem Trainer Miroslav Klose, der von 1999 bis 2004 fünf Jahre beim FCK spielte, waren klar besser und der 1. FC Kaiserslautern konnte sich bei seinem überragenden Torwart Julian Krahl bedanken, dass kein Tor fiel. In der zweiten Halbzeit hatte auch FCK-Torjäger Ragnar Ache drei Chancen auf den Führungstreffer vor 37.791 Zuschauern, darunter über viertausend FCK-Fans. Nach dem 12. Spieltag liegt der 1. FC Kaiserslautern mit 17 Punkten auf dem vorläufig neunten Tabellenrang, die Nürnberger sind mit 18 Zählern Tabellensechster. Wegen der Länderspielpause findet das nächste Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern erst am Sonntag, 24. November um 13.30 Uhr, gegen Eintracht Braunschweig im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg statt. Die Braunschweiger hatten zu Hause gegen den Hamburger SV mit 3:1-Toren gewonnen und sich damit vom 17. Tabellenrang auf den 14. Tabellenplatz verbessert. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

• Foto : Torwart Julian Krahl rettete dem FCK beim Auswärtsspiel in Nürnberg einen Punkt (Foto Michael Sonnick)

