Heidelberg/Mannheim – Das DHB-Pokalspiel von den Rhein-Neckar Löwen findet am 14.11 im Heidelberger SNP dome statt

Heidelberg/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Achtelfinal-Spiel im DHB-Pokal zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin findet am Donnerstag, 14. November um 20 Uhr, im Heidelberger SNP dome statt. Die Hallenkapazität im SNP dome ist auf knapp über 4.000 Besucher begrenzt. Die Rhein-Neckar Löwen zogen Anfang Oktober in der 2. Runde vom DHB-Pokal mit einem 29:26-Auswärtssieg beim VfL Eintracht Hagen ins Achtelfinale ein.

Die bisherigen Duelle zwischen den Füchsen und Löwen sprechen klar für die Berliner, die von den letzten elf Bundesliga-Begegnungen neun gewannen. Dazu kommen noch zwei Siege in den Euro-League-Halbfinals 2021 und 2024 sowie das Viertelfinale im Pokal 2018/19, das ebenfalls die Füchse für sich entschieden. Es ist also höchste Zeit aus Löwen-Sicht, diese einseitig gewordene Bilanz zumindest leicht zu korrigieren.



In der Handball-Bundesliga liegen die Rhein-Neckar Löwen nach dem 9. Spieltag mit 10:8 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Das Löwen-Team mit ihrem Trainer Sebastian Hinze feierte bisher fünf Siege und es gab vier Niederlagen. Spitzenreiter in der 1. Handball-Bundesliga ist der MT Melsungen mit 16:2 Zählern. Nach dem Pokalspiel am 14.11 in Heidelberg gegen die Füchse Berlin bestreiten die Rhein-Neckar Löwen das nächste Bundesliga-Heimspiel am Donnerstag, 28. November um 19 Uhr, gegen den VfL Gummersbach dann wieder in der Mannheimer SAP Arena.

Die nächsten Heimspiele von den Rhein-Neckar Löwen in der 1. Handball-Bundesliga bis zum Jahresende sind am :

Donnerstag, 28.11.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen VfL Gummersbach

Donnerstag, 12.12.2024 um 20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen SG Flensburg-Handewitt

Sonntag, 15.12.2024 um 14.20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen SC Magdeburg

Donnerstag, 26.12.2024 um 17.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen HSG Wetzlar

Das Abschiedsspiel von Uwe Gensheimer findet am 4. Februar 2025 statt :

Dienstag, 04.02.2025 um 19.03 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen Uwe´s Allstars

Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de .

Text Michael Sonnick

Foto 1: Der 45-jährige Sebastian Hinze ist seit Juli 2022 Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Das DHB-Pokalspiel von den Rhein-Neckar Löwen findet am 14.11 um 20 Uhr im Heidelberger SNP dome statt (Foto Michael Sonnick)