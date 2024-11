Ludwigshafen – Staatsphilharmonie öffnet Generalprobe für ausverkauftes 2. Abo-Konzert in der Stadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak(Staatsphilharmonie) – Am Freitag, 15. November um 19.30 Uhr findet das 2. Abo-Konzert im Ludwigshafener Pfalzbau statt. Da das Konzert bereits ausverkauft ist, öffnet das Orchester ausnahmsweise die Generalprobe. Auf dem Programm steht u. a. Sergei Rachmaninows 3. Klavierkonzert, das von der Pianistin Anna Vinnitskaya interpretiert wird. Wiederholt wird das Konzert am 16. November in Worms (Das Wormser) und am 17. November in der Mainzer Rheingoldhalle. Die Pianistin Anna Vinnitskaya gilt als eine der bedeutendsten Interpretinnen unserer Tage. Unbedingtheit, Energie und poetische Tiefe zeichnen ihr Klavierspiel aus. Gemeinsam mit der Staatsphilharmonie und Chefdirigent Michael Francis gastiert sie am 15. November für das 2. Abo-Konzert im Ludwigshafener Pfalzbau. Auf dem Programm steht das 3. Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow, welches als „Elefantenkonzert“ in die Musikgeschichte eingegangen ist. So titulierte der Komponist selbst sein Werk, da es unter allen großen Klavierkonzerten die meisten Anschläge pro Sekunde fordert. Gleichzeitig besticht es aber auch mit leisen Momenten und zarten Melodien.

Eröffnet wird das Konzert durch ein Werk der US-amerikanische Komponistinnenlegende Joan Tower. Ihre „Fanfare for the Uncommon Woman“ ist ein feministisches Bekenntnis und das Gegenstück zu der „Fanfare für the Commun Man“, die einst der große amerikanische Komponist Aaron Copland nach dem Zweiten Weltkrieg komponierte. Tower widmet ihre Fanfare Frauen, die Risiken eingehen und das Abenteuer lieben. Copland zitiert seine Fanfare auch in seiner 3. Sinfonie, sodass zwischen den Werken, die das Konzert rahmen, eine enge Verwandtschaft besteht.

Da das Abendkonzert in Ludwigshafen bereits ausverkauft ist, öffnet die Staatsphilharmonie um 11.00 Uhr den Konzertsaal im Pfalzbau. Das Publikum erhält dann die Möglichkeit an der Generalprobe teilzunehmen. Moderiert wird die Probe von Musikvermittlerin Heike Schuhmacher. Tickets für die Generalprobe sind für 10 Euro erhältlich.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Freitag, 15. November, 11.00 Uhr

Öffentliche Generalprobe für das 2. Abo-Konzert Ludwigshafen

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

Michael Francis, Chefdirigent

Anna Vinnitskaya, Klavier

Joan Tower Fanfare for the Uncommon Woman

Sergei Rachmaninow Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 d-Moll, op. 30

Aaron Copland Sinfonie Nr. 3

Tickets 10 €

Vorverkauf online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de, telefonisch 0621/ 40171420