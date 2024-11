Ludwigshafen – Mit dem Herzen sehen – Winterhilfe-Mittagessen startet wieder – Beginn am 11. November 2024

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. 19 Mal haben die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus, die Malteser Ludwigshafen und das Caritas-Zentrum Ludwigshafen im vergangenen Winter ein kostenfreies warmes Mittagessen im Prälat-Walzer-Haus in der Ludwigshafener Innenstadt ausgegeben. Die Aktion wird in diesem Winter fortgesetzt und beginnt am Montag, 11. November 2024. „Der Bedarf für ein solches Angebot ist groß“, berichtet Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum Ludwigshafen, die „Mit dem Herzen sehen“ zusammen mit Gemeindereferentin Simone Hartner nun schon zum dritten Mal organisiert. Kamen im vergangenen Winter doch im Schnitt 100 Gäste zu den Essensausgaben. Insgesamt wurden rund 2.300 warme Mahlzeiten sowie Kaffee und Gebäck ausgegeben. So war für das Team des Winterhilfe-Mittagessens schon beim Abschluss der Aktion im März klar: „Wir wollen das im kommenden Winter wieder anbieten“.

Die kostenfreie Essensausgabe startet in diesem Jahr mit einem neuen Namen: „Mit dem Herzen sehen“. „Passend dazu starten wir am 11. November, am Namenstag des Heiligen Martins“, sagt Claudia Möller-Mahnke. „Wie St. Martin ist uns das Teilen sehr wichtig. So teilen wir nicht nur das Essen, sondern auch die gemeinsame Zeit und haben ein offenes Ohr für Freud und Leid der Gäste. Das ist unser besonderes Konzept“. Denn wie schon in den Jahren zuvor bedienen Ehrenamtliche die Gäste und setzen sich anschließend mit an den Tisch. „Wir wollen den Gästen ein Stück Respekt und Anerkennung zurückgeben, denn Armut zeichnet sich auch durch mangelnde Teilhabe, Ausgrenzung und Einsamkeit aus“, so Möller-Mahnke. Und Simone Hartner ergänzt: „Die Ehrenamtlichen sind für unsere Gäste mit ihrer offenen und freundlichen Art eine Bereicherung“.



Das Winterhilfe-Mittagessen ergänzt die bestehenden Unterstützungsangebote in der Stadt wie die Suppenküche in der Apostelkirche und „Mahlze!t LU“ im Heinrich Pesch Haus. Das Projekt wird über die „Winterhilfe“ des Bistums Speyer finanziert. Die Essensausgabe findet ab dem 11. November immer montags von 13 Uhr bis 14 Uhr im Prälat-Walzer-Haus statt. Ein früherer Einlass ist nicht möglich. Das Angebot ist offen für alle Menschen. Eine Bescheinigung oder eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei jedem Essen werden auch Vertreter*innen des Caritas-Zentrums anwesend sein, die unbürokratisch erste Hilfestellungen geben. Für die letzte Essensausgabe 2024 am 23. Dezember haben sich die Ehrenamtlichen der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus und des Caritas-Zentrums Ludwigshafen eine Überraschung für ihre Gäste überlegt.

