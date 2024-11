Landau – Amphetamin positiv

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 08.11.2024 wurde gegen 01:10 Uhr in der Rheinstraße in Landau ein 39-jähriger Elektroroller-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der 39-Jährige räumte ein, kurz vor Fahrtantritt Amphetamin konsumiert zu haben. In der Folge wurde dem 39-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

