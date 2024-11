Heidelberg – Weihnachtswünsche für die Tiere im Zoo Heidelberg – Zoo stellt beliebte Wunschliste online

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Jahre wieder: In den vergangenen Wochen haben die Tierpfleger im Zoo Heidelberg fleißig Wünsche gesammelt, die nun auf der beliebten Online-Wunschliste des Zoos gelandet sind. Wer den Zootieren zu Weihnachten einen kleinen oder großen Wunsch erfüllen möchte, findet dort einiges an Inspiration. Ob Futterbälle für die Fossas, Heunetze für die Elefanten oder Gewürze für feine Raubkatzen-Nasen: Die Geschenkideen sind so vielfältig wie ihre Einsatzmöglichkeiten im Zoo. Die einzelnen Artikel können ab sofort auf dem Wunschzettel des Zoos ausgesucht und online bestellt werden unter: www.zoo-heidelberg.de/wunschliste Für das gesamte Team im Zoo Heidelberg ist es inzwischen eine schöne Tradition geworden, den Weihnachts-Wunschzettel zu erstellen und zu überlegen, welche sinnvollen Produkte den Tieren eine zusätzliche Freude bereiten könnten. Viele der ausgewählten Objekte dienen der täglichen Beschäftigung und werden noch weit nach Weihnachten im Einsatz sein. Holzspielzeug für die Lemuren, das mit Snacks gefüllt werden kann, animiert die neugierigen Affen, sich ihr Futter zu „erarbeiten“ und bringt neue Herausforderungen. Nur wenn die Holzklötze geschickt angehoben werden, gelangen die Lemuren an die Leckereien. Spezielle Bungee-Seile, an denen die Tierpfleger Fleischstücke befestigen können, sorgen bei den Großkatzen für ein aktives Fresserlebnis. Stabile Heunetze für die Elefanten, die in mehreren Metern Höhe angebracht werden, bringen die grauen Riesen dazu, sich ausgiebig zum Futter zu strecken.

Durch diese abwechslungsreichen Beschäftigungsmöglichkeiten wird das geistige und körperliche Wohlbefinden der tierischen Zoobewohner gesteigert. Neben den Materialien zur Tierbeschäftigung unterstützen weitere Utensilien das Zoo-Team bei der täglichen Arbeit. Ein zusätzliches Fernglas für die Tierpfleger erleichtert die Beobachtung der Tiere aus weiterer Entfernung. Handpuppen und spezielle Stofftiere helfen den Zoo-Rangern bei Rundgängen oder Workshops den jüngeren Teilnehmern die Besonderheiten der Tierwelt anschaulich näherzubringen. Die Wunschliste bietet dem Zoo Heidelberg eine gute Möglichkeit, solche zusätzlichen Wünsche wahr werden zu lassen. Wer den Zoobewohnern zu Weihnachten etwas Besonderes zukommen lassen möchte, kann sich als Wunscherfüller an dieser Aktion beteiligen und in der Wunschliste einen passenden Artikel auswählen, online reservieren und bestellen: www.zoo-heidelberg.de/wunschliste. Jeder einzelne Wunsch auf der Liste ist mit einem entsprechenden Link zum Artikel hinterlegt. So können die Wünsche-Erfüller diesen Artikel über den genannten Link bestellen und den Artikel direkt an den Zoo liefern lassen. Die genaue Versandadresse ist angegeben. Das gesamte Zoo-Team freut sich über jeden Wunsch, der in Erfüllung geht!