Heidelberg – Eine Sport-Kita in Rekordzeit – Baufertigstellung der Kirchheimer Kita am Harbigweg – 70 Betreuungsplätze

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schneller geht’s kaum: In weniger als einem Jahr Bauzeit hat das Hochbauamt der Stadt Heidelberg auf dem Gelände am Harbigweg 18/1 eine neue Kindertageseinrichtung realisiert. Möglich war das durch die innovative Bauweise des „Heidelberger Kita-Baukastens“ mit qualitativ hochwertigen, vorgefertigten Holzmodulen. Die Einrichtung wird nach Fertigstellung der Außenanlage mit einem speziellen Bewegungskonzept ab Januar 2025 in Betrieb gehen und im Vollbetrieb 70 Betreuungsplätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren anbieten. Träger ist Champini Sport- & Bewegungsstätten gGmbH/gUG, ein Unternehmen aus Nürnberg, das in Heidelberg bereits eine Bewegungs-Kita in Schlierbach betreibt. „Diese Kita passt hervorragend zu Heidelberg als Sportstadt und als Stadt, die auf qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote wert legt“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Feier zur Baufertigstellung am 6. November 2024. Die Gesamtkosten des Neubaus belaufen sich auf 7,8 Millionen Euro.

„Nach den Kitas im Breisacher Weg in Rohrbach und in der Furtwängler Straße in Handschuhsheim ist das nun die dritte Einrichtung in unserer Stadt, bei der sich die Vorteile des Heidelberger Baukastensystems zeigen. Wir bauen damit beeindruckend schnell, effizient und klimafreundlich“, erklärte Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck. Der zweigeschossige, barrierefreie Kita-Neubau wurde auf dem städtischen Grundstück Harbigweg 18/1 errichtet, das bereits vom Sportverein SG Heidelberg-Kirchheim e. V. und der Jugendsportförderung „Anpfiff ins Leben“ genutzt wird. Er besteht aus rund 60 vorfabrizierten Raummodulen, die bereits im Werk mit Einbaumöbeln, Leuchten und Sanitäreinrichtung ausgestattet wurden. Die Gruppenräume und der Großteil der Aufenthaltsräume der Kinder orientieren sich nach Südosten zur Außenanlage. Das Gebäude wird mit Fernwärme geheizt. Die notwendige Lüftung erfolgt über eine mechanische Lüftungsanlage in Verbindung mit einbruchsicheren Lüftungslamellenfenstern zur sommerlichen Nachtauskühlung. Das Dach ist mit einer Begrünung und einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Rohbauarbeiten hatten im Januar 2024 begonnen, die Errichtung des Neubaus dauerte nur dreieinhalb Monate von Mitte Mai bis September 2024.

„Die Kita stellt durch die Nähe zu den vielen unterschiedlichen Sportstätten in Kirchheim eine Besonderheit dar und bereichert die Vielfalt des Heidelberger Kita-Angebots in einem unserer kinderreichsten Stadtteile“, freute sich Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Kern des Kita-Konzepts ist die Idee des nachhaltigen Lernens in Bewegung, die sich durch den gesamten Alltag zieht und möglichst mit allen Bildungsthemen verknüpft wird. Die Kita wird eine Krippengruppe (10 Plätze) und drei Kindergartengruppen (60 Plätze) anbieten. Die Öffnungszeiten sind von 7.30 bis 15.30 Uhr vorgesehen.

Heidelberger Kita-Baukasten

Der „Heidelberger Kita-Baukasten“ wurde vom Hochbauamt eigens entwickelt. Die Stadt hält auch das Urheberrecht daran. Der Fokus liegt auf der Zeit- und Kosteneffizienz bei gleichzeitiger hoher architektonischer Qualität: Die Modulbauweise macht es möglich, dringend benötigte Kindertageseinrichtungen in rund 50 Prozent der Zeit im Vergleich zur konventionellen Bauweise zu errichten, da der gesamte Planungs- und Fertigungsprozess maximal optimiert ist. Die ersten beiden Projekte des „Kita-Baukastens“ wurden im Sommer 2022 und Frühjahr 2023 fertiggestellt.

Kinderbetreuung in Heidelberg

In Heidelberg werden stadtweit rund 6.250 Kinder in 137 Kindertageseinrichtungen betreut. Neben der Stadt gibt es 46 weitere freie und privat-gewerbliche Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 130 Kindertagespflegepersonen. Der Versorgungsgrad liegt im Rechtsanspruchsbereich für Krippenkinder (1 bis 3 Jahre) bei 98 Prozent, im Kindergarten (3 bis 6 Jahre) bei 110 Prozent. Dem bundesweiten Fachkräftemangel im Bereich der Kitas versucht die Stadt durch ein Bündel von Maßnahmen und im gemeinsamen Schulterschluss mit den Trägern der Kinderbetreuung zu begegnen.

