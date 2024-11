Heidelberg – Auto prallt auf Ampel – vermutlich medizinischer Notfall – ERSTMELDUNG

Bad Bergzabern / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag, den 08.11.2024 um 17:20 Uhr, kam es in der Weinstraße in Höhe der Weißenburger Straße in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 77-jährigen Fußgängerin und einer 71-jährigen Autofahrerin. Beim Überqueren der Fahrbahn durch die Fußgängerin wurde diese von einem PKW erfasst. Die Fußgängerin erlitt ... Mehr lesen »