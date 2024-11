Frankenthal – Sperrungen in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In den nächsten Wochen kommt es zu Sperrungen im Stadtgebiet. Betroffen sind die Straßen Am Kanal, Lanzstraße, Wildstraße und die Mörscher Straße. Für die Herstellung von Hausanschlüssen und Kabelbaumaßnahme für den Bau der beiden Kindertagesstätten in der Straße Am Kanal ist in der Zeit von Mittwoch, 13. November bis Freitag, 20. Dezember eine Geh- und Radwegvollsperrung not-wendig. Damit Fußgänger die Straße sicher überqueren können, werden Fußgängerüberwege erstellt. Die Geschwindigkeit wird in diesem Bereich auf 30 km/h reduziert.

Für die Durchführung einer Kanalerneuerung ist in der Zeit von Montag, 11. November bis Freitag, 20. Dezember eine Fahrbahnvollsperrung in der Lanzstraße Ecke Flomersheimer Straße notwendig. Um den Anliegern die Zufahrt zu ihren An-wesen zu gewährleisten, wird die Einbahnstraßenregelung in der Anliegerstraße (Flomersheimer Straße), von der Goethestraße kommend, aufgehoben. Wegen Bauarbeiten ist in der Wildstraße in Höhe der Hausnummer 15 in der Zeit von Montag, 11. November bis Freitag, 29. November eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung notwendig.

Verlängerung Teilsperrung Mörscher Straße, Höhe Pilgerstraße

Da noch Wasserleitungen eingebunden werden müssen, kann der letzte Bauabschnitt in der Mörscher Straße, kann die Fertigstellung der Maßnahme erst am Freitag, 22. November erfolgen. Dier Teilsperrung der Mörscher Straße im Einmündungsbereich der Pilgerstraße bleibt somit bestehen. Vom Nordring kommend kann die Pilgerstraße in Richtung Europaring befahren werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Mörscher Straße bleibt weiterhin bestehen. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Betroffen sind die Linien 462, 463, 464,466 und 467. Die Haltestellen Schillerschule Steig 3 und Schlachthausweg entfallen. Für die Haltestellen Schillerschule Steig 1 und 2 werden Ersatzhaltestellen im Foltzring/ Gartenstraße angefahren. Auf der Strecke zwischen Mörsch und Hauptbahnhof wird die Haltestelle Schillerschule Steig 1 bedient.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinde-rungen zu rechnen ist.