Frankenthal – “Freymeyer and Friends” – Kunstausstellung mit über 30 Teilnehmern, Kunsthaus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn es schön ist, soll man aufhören, so das Motto von Uschi Freymeyer.

Seit 2007 gibt es das jährliche Format „Freymeyer and Friends“, was viele Besucher nach Frankenthal lockte. Doch jetzt ist die Zeit gekommen sich auf neues zu konzentrieren. „Es war eine wunderbare Aufgabe, darum soll der Abschluss ganz besonders werden“, sagt Uschi Freymeyer.

Mit einem freudigen und zugleich mit einem traurigen Gefühl möchte sie zur 17. und letzten Kunstaustellung “Freymeyer and Friends” einladen. Sie ist dankbar für all die Unterstützung und Anerkennung, die sie in den letzten Jahren erhalten hat.

In dieser Ausstellung möchte sie eine Auswahl der eindrucksvollsten Kolleginnen und Kollegen präsentieren. Eine breite Palette an Kunststilen und Techniken, von realistischer Malerei bis hin zu abstrakter Kunst erwartet die Besucher. Skulpturen und Plastiken bereichern und ergänzen die Vielfalt. Es ist ein wunderbarer Einblick in die Kunstwelt, wie man sie sonst nur bei großen Kunstmessen zu sehen bekommt.

Das Atelier von Uschi Freymeyer, art & more, bleibt weiterhin geöffnet. Pläne für 2025 gibt es schon, aber das will sie noch nicht verraten.

Die teilnehmenden Künstler/innen:

Bauermann Ruth – Malerei

Boiselle Steffen – Cartoon

Böhler John – Skulptur

Detzner Thomas – Fotografie

Donner Hans-Martin – Skulptur

Ebisch Gerald – Fotografie

Faust Anke – Zeichnung

Frank Thomas – Skulptur

Freymeyer Uschi – Malerei

Gebert Hilli – Fotografie

Grüner Peter – Fotografie

Hesse Isolde – Malerei

Hesse Günter – Skulptur

Hintenlang Martin – Skulptur

Hornung Günter – Malerei

Höllinger Susanne – Objektkunst

Keller Toni – Malerei

Kötzel Stefan – Holzobjekt

Löwer Birgit – Plastiken

Odenwald Klaus – Malerei

Oswald Anke – Malerei

Reiter Angelika – Linolschnitt

Schroth Silvia – Objektkunst

Seiler Erhard – Holzskulptur

Seiler Regina – Kalligrafie

Senzel Volker – Malerei

Small Anton – Malerei

Traub Alex – Aquarell

Vogt Bärbel – Malerei

Wallrath-Karcher Mechthild – Raku Skulptur

Ziegler Anja – Malerei/Zeichnung

Vernissage: Samstag 16.11.2024 um 18 Uhr

Eröffnung: Uschi Freymeyer

(Musik: Chris Stockert)

Rahmenprogramm: www.uschi-freymeyer.de

Geplant sind Künstlergespräche, Führungen und mehr…

Finissage: Sonntag 1.12. 2024 / 15 – 17 Uhr (Musik: Elke Wunderle)

Info: www.uschi-freymeyer.de

Mobil: 0176 61247985

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 14 – 18 Uhr, Sonntag 11 – 18 Uhr