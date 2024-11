“Die Heidelberger” – Erfolgsmodell Heidelberger Dienste

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Seit 2007 gibt es die Heidelberger Dienste als vollständige Tochter der Stadt Heidelberg. Sie haben sich im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk mit mehr als 200 Akteuren aus Wirtschaft, lokalen Institutionen, Verwaltung und Politik erarbeitet. Die Heidelberger Dienste sind in vielen Bereichen aktiv: Zum Beispiel kümmern sie sich um gewerbliche Beschäftigungsförderung. Auf unseren Recyclinghöfen, im Fundbüro, in der Möbelhalle, beim Stadtteil Service und beim Veranstaltungsservice „Fest & fertig“ arbeiten eine Vielzahl von Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben. Aber so wird ihnen eine neue Perspektive geboten und nicht wenige schaffen im Anschluss den Sprung in ein reguläres Arbeitsverhältnis.



Sie kümmern sich auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, betreuen das Dezernat 16 für die Kunst und Kreativwirtschaft und auch das Kreativwirtschaftszentrum in den alten Stallungen der Campbell Barracks. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Betreuung des Ausbildunghauses in der Römerstraße. Dort werden 66 Apartments für Auszubildende zur Verfügung gestellt, die zu vergünstigten Konditionen an regionale Unternehmen vermietet werden. Diese vermieten die Apartments an ihre Auszubildenden weiter. Neben dem Wohnangebot findet durch die Heidelberger Dienste regelmäßig sozial- und berufspädagogische Begleitung statt.



Die Heidelberger Dienste zeichnen sich insbesondere durch die Übernahme von systemrelevanten Aufgaben und Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt aus. Sie reagieren unmittelbar auf neue Anforderungen und geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive. Somit leisten die Heidelberg Dienste einen wichtigen Beitrag zum guten und sozialen Miteinander in unserer Stadt. Wir wünschen der Geschäftsführerin Nadine Hülden weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit!

