Worms – Vielfältige Veranstaltungen für zukünftige Gründerinnen und Gründer

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Hochschule Worms, IHK für Rheinhessen und zahlreiche weitere Partner laden zur Wormser Gründungswoche vom 18. bis 22. November 2024 ein. In dieser Woche erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt 21 Veranstaltungen, die zukünftige Gründerinnen und Gründer umfassend über alle relevanten Themen der Existenzgründung informieren. Die Gründungswoche beginnt mit einer inspirierenden Auftaktveranstaltung am Montag, den 18. November, um 15 Uhr im Haus am Dom in Worms. Dort erhalten Besucherinnen und Besucher wertvolle Einblicke in die Welt der Startups: Regionale Gründerinnen und Gründer werden aus ihrem Alltag berichten und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten teilen. Ein besonderes Highlight bildet der Erfahrungsbericht von Christopher Wloka, Gründer des Wormser Unternehmens Upstairs Gin, der um 17:30 Uhr die offizielle Eröffnung der Woche begleitet – inklusive Verkostung seines preisgekrönten Gins. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. „Die Wormser Gründungswoche bietet eine ideale Plattform für den Austausch, das Netzwerken und die persönliche Weiterentwicklung von Gründerinnen und Gründern,“ betont Prof. Dr. Michael Graef von der Hochschule Worms. „Unser Ziel ist es, Menschen dazu zu ermutigen, ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, den ersten Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und sich von spannenden Vorträgen, praktischen Workshops und den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen.“

Neben der Hochschule Worms und der IHK für Rheinhessen engagieren sich auch die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz sowie weitere Institutionen wie die Stadt Worms, der Digital Hub Worms, die Wirtschaftsjunioren Worms, die Arbeitsagentur und die Handwerkskammer Rheinhessen. Die breite Unterstützung durch regionale Partner ermöglicht ein vielfältiges Veranstaltungsangebot, das sowohl informative Vorträge als auch praxisorientierte Workshops umfasst.

Nina Macher, Geschäftsführerin der IHK Worms, hebt die Bedeutung dieses Events hervor: „Wir möchten Gründungsinteressierte ermutigen und ihnen zeigen, welche Chancen und Potenziale die Selbständigkeit bietet. Die Wormser Gründungswoche ist eine wunderbare Gelegenheit, wertvolle Impulse für den eigenen Weg mitzunehmen und sich von den Geschichten erfolgreicher Gründerinnen und Gründer inspirieren zu lassen.“ Die Hochschule Worms lädt Studierende, angehende Gründerinnen und Gründer und alle Interessierten herzlich ein, Teil der Wormser Gründungswoche zu werden. Weitere Informationen sowie das vollständige Programm sind unter www.wormser-gruendungswoche.de verfügbar.

Foto / AdobeStock_418285789_Robert Kneschke