Worms – Im Kulturprogramm 2025 präsentieren die Nibelungen-Festspiele einen außergewöhnlichen Talkabend mit Harald Schmidt und Bernadette Schoog

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Nibelungen-Festspiele bieten im kommenden Jahr einen außergewöhnlichen Talkabend im Rahmen ihres Kulturprogramms: Am 12. Juli treffen im Wormser Theater der legendäre Entertainer Harald Schmidt und die charismatische Moderatorin Bernadette Schoog aufeinander. Dieser exklusive Abend, gefüllt mit scharfsinnigem Witz und tiefgründigen Gesprächen, ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie. Tickets sind ab sofort für 30 Euro (Kategorie 1) bzw. 27 Euro (Kategorie 2) erhältlich. Harald Schmidt, bekannt für seinen scharfinnigen Humor und seine markante Art als Late-Night-Talker, hat viele Facetten – vom Kreuzfahrtdirektor auf dem Traumschiff bis hin zum gefeierten Kabarettisten. An seiner Seite überzeugt Bernadette Schoog, die sich mit ihrer charmanten Moderation und ihrem Gespür für spannende Themen fest in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert hat. Gemeinsam sind sie ein unschlagbares und äußerst dynamisches Duo, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt. Erleben Sie einen Abend, der von Ernsthaftigkeit bis hin zu geistreicher Ironie reicht und der sowohl humorvolle Spitzen als auch tiefe gesellschaftliche Einsichten bietet. Ein einzigartiger Mix aus lustigen Anekdoten, spannenden Diskussionen und pointierten Kommentaren über Themen, die uns alle bewegen – mal ernsthaft analytisch, mal politisch unkorrekt, immer aber mit heiterer Leichtigkeit.

Service

Tickets können über die Hotline 01805 – 33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute) oder über www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Ebenso bieten alle bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen die Karten an.



Nibelungen-Festspiele Worms 2025

Das Stück „See aus Asche – Das Lied der Nibelungen“ für die Nibelungen-Festspiele 2025 schreibt mit Roland Schimmelpfennig der zurzeit meistgespielte deutschsprachige Dramatiker, dessen Stücke mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und in über 40 Sprachen übersetzt und nachgespielt wurden. Inszeniert wird die Uraufführung vom 11. bis 27. Juli 2025 vor dem Dom von der Regisseurin Mina Salehpour. Der Ticketvorverkauf startet am 31. Oktober 2024 mit einer attraktiven Weihnachtsaktion. Auch weitere Angebote rund um den Festspielbesuch sind ab dann buchbar. Weitere Informationen unter www.nibelungenfestspiele.de.