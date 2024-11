Weinheim – „Tag für Tag eine grandiose Arbeit“ – OB Just lobte beim pädagogischen Fachtag die Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kitas

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Mit Ihrer Arbeit legen Sie den entscheidenden Grundstein dafür, dass die Kinder später einmal selbstbewusste und aktive Mitglieder unserer Gesellschaft werden.“ Mit Sätzen wie diesen drückte Weinheims Oberbürgermeister am Mittwochmorgen den Erzieherinnen und Erziehern der Weinheimer Kitas seine Wertschätzung aus, ebenso wie zuvor Carmen Harmand, die Leiterin des Amtes für Bildung und Sport, zu dem die Kitas gehören. Neben der Fortbildung in verschiedenen Vorträgen, Workshops und Seminaren am pädagogischen Fachtag gehörte dieses Gemeinschaftsgefühl unter der kommunalen Obhut zu den Intentionen der Veranstaltung; auch Personalamtsleiterin Madjan Muglin gehörte am Morgen in der Stadthalle zu den Besuchern des Fachtages. „Vielen Dank für diese grandiose Arbeit – Tag für Tag, wir wissen dies in der Tat zu schätzen“, rief OB Just seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Er drückte dieses Lob „auch im Namen unseres Gemeinderats sowie unserer Bürgerschaft“ aus. Der Fachtag trug den Titel „Kita-Alltag im Fokus“.

Der OB bekannte, es sei ihm durchaus bewusst, dass die Teams in den Kitas in den letzten Jahren mit ständig wachsenden gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen zu tun haben. Exemplarisch nannte er die Inklusion von Kindern mit Behinderungen oder auch die Aufnahme von Kindern mit Fluchterfahrung, sprich von Kindern mit sehr spezifischen Erfahrungen von Krieg, Armut und Gewalt. Und zuletzt seien darüber hinaus vor allem die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie die Förderbedarfe vieler Kinder in der sprachlichen, motorischen und sozio-emotionalen Entwicklung ebenfalls stark erhöht. Dazu komme, dass die Konsequenzen von personellen Engpässe spürbar würden. Just erinnerte dabei an das Projekt #kitakraft, mit dem das Amt für Bildung und Sport deshalb gemeinsam mit dem Personal- und Organisationsamt bereits vor einigen Monaten auf den Weg gemacht, ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Mit Hilfe dieses Konzepts sollen Maßnahmen identifiziert und in der Folge umgesetzt werden, die dazu beitragen, neue pädagogische Fachkräfte für die Arbeit in den Kitas der Stadt Weinheim zu begeistern sowie die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern sowie Belastungssituationen und krankheitsbedingte Ausfälle zu verringern. Der Rathauschef ließ keinen Zweifel: „Frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen hat eine zentrale und grundlegende Bedeutung für den Bildungserfolg der Kinder und für Chancengerechtigkeit in unserer Gesellschaft.“