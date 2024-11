Speyer – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr befährt der 17-jährige Geschädigte mit seinem Pedelec den Radweg der Bahnhofstraße Richtung Speyer-Nord. Ein bislang unbekannter PKW-Führer befährt die Bahnhofstraße in gleicher Fahrtrichtung. Dieser biegt nach rechts in die Prinz-Luitpold-Straße ab und übersieht dabei den bevorrechtigten Radfahrer. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzt der Radfahrer zu Boden und verletzt sich leicht. Der Unfallverursacher soll mit einem orangefarbenen Pritschenwagen unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug war vermutlich mit drei Insassen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren besetzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

