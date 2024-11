Schriesheim – Kupfer von Grabstein entwendet – Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine bislang unbekannte Täterschaft störte im Zeitraum von Dienstag den 01.10 bis Sonntag den 06.11 die Totenruhe auf einem Friedhof in Schriesheim. Die Täterschaft entwendete hierbei einen Grabschriftzug aus Kupfer und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Aufgrund von Zeugenaussagen ist es wahrscheinlich, dass weitere Gräber betroffen sind. Der Polizeiposten Schriesheim des Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Friedhofes bemerkt haben und Geschädigte, welche ebenfalls Schäden festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 (08.00 Uhr bis 16.00 Uhr) zu melden.

