Rhein-Pfalz-Kreis und Stadt Frankenthal planen intensivere Zusammenarbeit

Frankenthal / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Kooperation im Rahmen des Modellprojekts Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Vorderpfalz

Der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Frankenthal möchten ihre gemeinsame Zusammenarbeit ausbauen. Das haben Landrat Clemens Körner und Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer in mehreren Gesprächen vereinbart. Gerade im Bereich der KFZ-Zulassung sehen beide die Möglichkeit, eine gemeinsame Kooperation mittelfristig umzusetzen. „Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenthal zu intensivieren“, sagt Landrat Clemens Körner. „In Zeiten des Fachkräftemangels und zunehmend schwieriger werdenden Haushaltslagen sehen wir in der Zusammenarbeit die Möglichkeit, Synergien zu nutzen und die

Verwaltung zu entlasten. Davon würden nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren.“

„Ein neuer Startschuss mit dem Rhein-Pfalz-Kreis ist gefallen,“ so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. „Durch die interkommunale Zusammenarbeit können wir unsere Personalressourcen effizienter nutzen, und auch die Digitalisierung und Modernisierung unserer Verwaltungen vorantreiben. Gemeinsam können wir

innovative Lösungen entwickeln, die den Verwaltungsaufwand reduzieren, langfristig Kosten einsparen und gleichzeitig den Service für unsere Bürgerinnen und Bürger verbessern.“

Unter der wissenschaftlichen Begleitung der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer hatte der Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam mit den Städten Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen an dem Modellprojekt Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Vorderpfalz teilgenommen. Darin wurden

mögliche Handlungsfelder einer interkommunalen Zusammenarbeit identifiziert und die erforderlichen Voraussetzungen herausgearbeitet. Auf Grund unterschiedlicher Fachverfahren und Digitalisierungsfortschritte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle möglichen Handlungsfelder mit allen vier Kommunen bewältigt werden. In verschiedenen Bereichen wie etwa der Adoptionsvermittlung finden Interkommunale Kooperationen aber bereits statt und es ist beabsichtigt, weitere IKZ-Projekte in der

Praxis zu etablieren und umzusetzen.

Quelle Stadt Frankenthal