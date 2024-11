Rhein-Pfalz-Kreis – Feuerwehr im Einsatz

Rhein-Pfalz-Kreis – Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 06.11.2024 gegen ca. 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Maxdorf zu einem Einsatz in die Hans-Hörbiger-Straße gerufen. Bei der Rinnen GmbH & Co. KG einem der der führenden Logistikprovider im Bereich der Flüssig- und Gefahrguttransporte in Europa wurde eine Leckage gemeldet.

Bekleidet mit speziellen Schutzanzügen und Masken untersuchte die Einsatzkräfte den Bereich am Tank, wo die Flüssigkeit austrat.

Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Die freigesetzte Flüssigkeit entpuppte sich als Wasser.