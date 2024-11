Mutterstadt – 30 Jahre Chor Cantamus

“This is our time”, das ist unsere Zeit – unter diesem Motto nahm der Chor Cantamus seine Konzertgäste auf eine kleine Zeitreise mit. Im Pfarrer-Fuchs-Haus wurden sie vom Vorsitzenden Manfred Hahn begrüßt, der die Moderation an Kathi Presser übergab. Charmant und witzig führte sie die Zuhörer durch das Programm, das sie als Solistin mitgestaltete.

Zum Repertoire des Chores gehören viele Musical- und Filmsongs, so waren diese ein Schwerpunkt des Abends. Einige stammten aus dem Musicalfilm „Greatest Showman“, die richtige Ohrwürmer geworden sind, wie „A Million Dreams“ oder „Never Enough“. Beide dargeboten vom Chor und „Tightrope“, ein unbekannteres, aber ebenso schönes Lied daraus, von Kathi Presser gesungen. Auch der „König der Löwen“ hatte seinen Auftritt. Das berühmte „Can you feel the love tonight“ von Elton John interpretierte der Chor sehr gefühlvoll. Kathi Presser besang daraus die „Endlose Nacht“ und holte aus dem Musical Mozart das „Gold von den Sternen“.

Zum ersten Mal auf der Bühne sang der Chor „Fix you“ von Coldplay und „Hold my hand“, Kinogänger dürften es erkannt haben: das Titellied von Top Gun Maverick. Nicht ganz so aktuell, aber immer wieder gern gehört der wahrscheinlich bekannteste Robin-Hood-Song „Everything I do“.

Kathi Presser beeindruckte das Publikum mit ihrer Stimmgewalt und war damit ganz nah an den Musikikonen Adele mit „Easy on me“ und Shirley Bassey mit „Big Spender“.

Chor und Solistin wurden von Chorleiter Achim Scheuermann wie immer furios auf dem Klavier begleitet. Ohne ging es bei den vom Chor a capella gesungenen „So soll es bleiben“, „Mambo“ und „Hand in Hand“.

Premiere hatten die Chorsängerinnen Ulrike Mohrhardt und Madalena Partidario. Als Duett bereicherten sie das Konzert mit dem wundervollen „When you believe“ aus dem Musical Prince of Egypt.

Mit „Skyfall“ (James Bond!) sollte das Konzert zu Ende gehen. Das begeisterte Publikum ließ den Chor aber erst nach zwei Zugaben abtreten und sang diese gerne mit: „We are the World“ und „Thank you for the music“.

Text: Manfred Hahn