Mannheim – Vorlesen schafft Zukunft“ – der bundesweite Vorlesetag in der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Vorlesen schafft Zukunft“ findet der alljährliche bundesweite Vorlesetag am Freitag, den 15. November zum 21. Mal statt. Die Stadtbibliothek Mannheim bietet am Aktionstag viele Angebote für Gruppen und Familien in verschiedenen Stadtteilen.

Vorleseformate für Familien im Stadtgebiet verteilt

Das Dalberghaus im Herzen der Quadrate sowie die Zweigstellen Rheinau, Neckarau und Herzogenried stehen am 15. November ganz im Zeichen des Vorlesens. Am Vormittag finden zahlreiche Programme für Schulklassen und Kindergartengruppen statt. Sowohl im Dalberghaus als auch in der Zweigstelle Neckarau lernen Vorschulkinder den Umgang mit Hunden durch eine Vorlesestunde mit einem Besuchshund der Malteser. Elke Zimmer, Staatssekretärin und Mitglied des Freundeskreises der Wilhelm-Wundt-Bücherei in Neckarau, liest Schulkindern aus der 1. und 2. Klasse vor, im Dalberghaus haben Grundschulklassen die Möglichkeit sich an einer Mitmach-Geschichte zu beteiligen. Nachdem der Vormittag für Schul- und Vorschulgruppen reserviert ist, gibt es am Nachmittag verschiedene Angebote für Familien.

Los geht das Programm im Dalberghaus in der Innenstadt. Von 14 bis 17:30 Uhr lesen die ehrenamtlichen Mannheimer Vorlesepat*innen im halbstündigem Takt aus Geschichten wie „Als Ela das All eroberte“, „Das große Glück in den kleinen Dingen“ oder „Viele Grüße, Deine Giraffe“.

Parallel dazu läuft das Familienprogramm in den Stadtteilen. Auf dem Rheinauer Marktplatz gibt es um 15 Uhr und um 15:45 Uhr zur Eröffnung des neuen Bücherschranks zwei Vorlesestunden mit dem Grüffelo. In der Zweigstelle Herzogenried liest die ehrenamtliche Vorlesepatin Monika Gordt um 16 Uhr eine interaktive Rätselgeschichte und in Neckarau laden ebenfalls um 16 Uhr die Bibliothekszweigstelle und der Gemeinschaftsgarten Neckarau e.V. gemeinsam zum herbstlichen Vorlesen in den Gemeinschaftsgarten im Promenadenweig ein. Die Vorleseaktion soll mit Lagerfeuer und Stockbrot ausklingen.

NTM-Intendant liest für Erwachsene

Neben all den Familienveranstaltungen hält der Aktionstag jedoch auch ein Highlight speziell für Erwachsene bereit. Um 17 Uhr trifft der Vorlesetag in der Zweigstelle Rheinau auf das Projekt „Mannheim liest ein Buch“, das von zahlreichen Mannheimer Institutionen initiiert und gefördert wird. Beteiligt sind unter anderem die Universität Mannheim, das Nationaltheater Mannheim, EinTanzHaus e.V. und weitere Kooperationspartner. Alle Informationen und Partner sind unter www.mannheimliesteinbuch.de zu finden. Das Leseprojekt widmet sich in diesem Jahr den gesamten November Shida Bazyars Roman „Drei Kameradinnen“.

Der Schauspielintendant des Nationaltheaters Christian Holtzhauer liest passenderweise aus dem Aktionsbuch vor.

Die Teilnahme ist auch hier kostenlos, eine Anmeldung ist aber unbedingt notwendig.

Alle Veranstaltungen sind auch auf der Homepage der Stadtbibliothek zu finden.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Dalberghaus:

stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de

0621 293-8912

Zweigstelle Rheinau:

stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de

0621 8710253

Zweigstelle Herzogenried:

stadtbibliothek.herzogenried@mannheim.de

0621 293-5055

Zweigstelle Neckarau:

stadtbibliothek.neckarau@mannheim.de

0621 293-183860