Mainz – US-Wahlen – Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Wir bauen auf Kontinuität mit unseren transatlantischen Partnern in Rheinland-Pfalz!

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhen-Neckar. Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Wir bauen auf Kontinuität mit unseren transatlantischen Partnern in Rheinland-Pfalz!

Zum Ausgang der US-Wahl, die in Rheinland-Pfalz besonders aufmerksam verfolgt wurde, erklärt Ministerpräsident Alexander Schweitzer: „Der Wahlsieg von Donald Trump ist bereits am heutigen Tag sehr wahrscheinlich.

Es gibt wohl kein anderes Bundesland, das so enge Beziehungen zu den USA hat, wie Rheinland-Pfalz. Wir in Rheinland-Pfalz pflegen seit über sieben Jahrzehnten die transatlantischen Beziehungen. Die USA und Rheinland-Pfalz verbindet eine enge Partnerschaft – im politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich. Nach den Erfahrungen mit seiner ersten Präsidentschaft nach 2017 bauen wir darauf auf. Die Strukturen der Zusammenarbeit sind über die Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen. Mit der hier lebenden US-Bevölkerung pflegen wir freundschaftliche Verbindungen, was auf unser Bundesland bezogen auf anderen Ebenen gerne als ‚subnationale Diplomatie‘ hervorgehoben wird“, so der Ministerpräsident zusammenfassend.

Gleichzeitig hätten die Äußerungen von Donald Trump im Wahlkampf deutlich gemacht, dass eine Stärkung der Europastrategie und das Zusammenstehen der Europäerinnen und Europäer notwendig seien. „Dabei wird es ebenso um eine europäische Verteidigungsstrategie gehen wie um Erleichterungen für unsere Unternehmen in den Bereichen Energiepreise und Bürokratisierung, damit sich Europa im globalen Wettkampf stark und robust aufstellt“, erklärte Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Porträtfoto Ministerpräsident Alexander Schweitzer © Staatskanzlei RLP / Kay

Quelle – STAATSKANZLEI

