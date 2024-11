Mainz – Schnieder: Partnerschaft zu USA wird sich verändern

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der CDU-Landesvorsitzende Gordon Schnieder hat sich angesichts des voraussichtlichen Wahlausgangs in den USA besorgt gezeigt. Er sagte am Mittwoch Morgen in Mainz: „Dieser Tag wird im Weltgefüge einiges verändern. Die Partnerschaft zu den USA wird sich verändern, bleibt aber weiter unerlässlich und bedeutsam. Deutschland braucht jetzt eine handlungsfähige Bundesregierung, die mit der neuen amerikanischen Regierung Beziehungen auf Augenhöhe knüpfen kann, damit wir über den Atlantik hinweg weiterhin starke und verlässliche Partner bleiben.“ Es gehe um nichts weniger als die Sicherheit in Europa und der Welt, den globalen Handel und die großen Fragen etwa auch der Klimapolitik.

Schnieder betonte: „Die vielfach beschworene Zeitenwende der Ampelregierung ist luftleer geblieben. Jetzt müssen endlich Taten folgen!“ Hier sei im Übrigen auch die Landesregierung gefragt: „Gerade in der SPD hat offenbar niemand mit dem Wahlsieg Donalds Trumps gerechnet, sondern auf Kamala Harris gehofft. Das ist unklug und nicht förderlich. Gerade Rheinland-Pfalz profitiert in besonderem Maße von den Amerikanern.“

Quelle CDU Rheinland-Pfalz

