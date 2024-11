Ludwigshafen – Gedenkandacht zum Jahrestag der Reichspogromnacht

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Ruchheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Protestantische Kirchengemeinde Ruchheim lädt anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht zu einer Gedenkandacht ein. Die Veranstaltung findet am 10. November 2024 um 17:00 Uhr in der ehemaligen Synagoge von Ruchheim statt, dem heutigen Protestantischen Gemeindehaus in der Fußgönheimer Straße 52.

Die Andacht wird von Prädikant Siegfried Gleich geleitet und erinnert an die Opfer der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. In dieser Nacht wurden Synagogen und jüdische Geschäfte im gesamten Deutschen Reich zerstört, und jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden grausam verfolgt. Die Gedenkandacht soll das Bewusstsein für dieses düstere Kapitel der Geschichte wachhalten und zum Nachdenken und Gedenken anregen.

Hinweis für die Teilnehmer:

Die Kirchengemeinde bittet alle männlichen Teilnehmer, eine Kopfbedeckung als Zeichen des Respekts zu tragen.

Die Protestantische Kirchengemeinde Ruchheim lädt herzlich zur Teilnahme ein und freut sich auf ein gemeinsames, würdiges Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht.

Quelle Roos