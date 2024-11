Landau – Totalfälschung eines Führerscheins festgestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.11.2024 wurde gegen 01:15 Uhr ein 21-jähriger Mazda-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er händigte einen polnischen Führerschein aus. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem polnischen Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde daher sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der 21-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung verantworten müssen.

