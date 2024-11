Landau – Nach Unfall Haftbefehl vollstreckt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.11.2024 befuhr gegen 18:30 Uhr ein 53-jähriger Opel-Fahrer die Horststraße in Landau und wollte nach rechts in die Straße “Zum Queichanger” abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 34-jährigen E-Scooter Fahrer, welcher den Fahrradstreifen auf der falschen Seite befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter-Fahrer zur Fahndung aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Die Verhaftung konnte durch Zahlung des geforderten Betrags abgewendet werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail