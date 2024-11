Heidelberg – Selbstverwaltung trifft Kreativität: FensterLunch on Tour im Collegium Academicum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und die GoodSpaces GmbH laden am Mittwoch, 13. November 2024, von 12.30 bis 14 Uhr zum nächsten FensterLunch on Tour ein. Das Netzwerktreffen für die Kultur- und Kreativwirtschaft und auch darüber hinaus findet diesmal in der Aula des Collegium Academicum, Mendelejewplatz 1, statt. Wie gewohnt wird es ein günstiges warmes Mittagessen und viel Raum für Austausch untereinander geben.

Hinter dem Begriff Collegium Academicum verbirgt sich ein Wohnheim für Studierende und Auszubildende, das seit 2013 von einer Gruppe junger Menschen geplant und teilweise selbst gebaut wurde. Die Anlage auf dem Gelände eines ehemaligen US-Hospitals in Heidelberg-Rohrbach besteht aus zwei umgenutzten Altbauten mit Wohnungen, Werkstätten, Seminarräumen, Gemeinschaftsräumen und Büros sowie einem Neubau in Holzbauweise. Die Gebäude werden von der Gemeinschaft selbst verwaltet. 2015 wurde das Projekt zum IBA-Projekt gekürt und erreicht bundesweit immer wieder mediale Aufmerksamkeit.

Beim FensterLunch on Tour bekommen alle Interessierten Einblicke in dieses außergewöhnliche Wohnheim. Wie unterscheidet sich das Leben in einem selbstverwalteten Haus von anderen Angeboten? Wie kommt man zu Entscheidungen und wer trägt die Verantwortung? Diese und viele weitere Fragen stehen im Fokus der November-Ausgabe des Netzwerktreffens der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Rahmen des FensterLunch on Tour besteht außerdem die Möglichkeit, das Collegium Academicum und eine der Wohnungen vor Ort zu besichtigen.

FensterLunch on Tour: das monatliche Treffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „FensterLunch on Tour“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der GoodSpaces GmbH. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause statt. Neben dem Get-together und gemeinsamen Mittagessen gibt es einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sollen kreative und kulturelle Orte in Heidelberg bekannt und die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Stadtquartieren wahrgenommen werden.