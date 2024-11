Heidelberg – Mehr als Babylon Berlin – Was lehrt uns die Republik von Weimar heute?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Vortrag von Dr. Thomas Hertfelder am Dienstag, 12.11., 19 Uhr im Saal der Volkshochschule erzählt nicht ein weiteres Mal die Geschichte der Weimarer Republik. Er analysiert vielmehr unter Berücksichtigung des Forschungsstands zentrale Probleme der ersten deutschen Demokratie wie z.B. die politische Gewalt oder die Hyperinflation auf anschauliche Weise. Ohne den historischen Abstand in Frage zu stellen, versucht er, Brücken in unsere Gegenwart zu schlagen: Welche Lektionen hält die Republik von Weimar für uns bereit?

Dr. Thomas Hertfelder ist Historiker und Geschäftsführer der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart.

Der Eintritt ist frei.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

