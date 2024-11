Heidelberg – Das Junge Theater taucht ab: »20.000 Meilen unter dem Meer« nach Jules Verne – Premiere am 16. November um 15:00 Uhr im Zwinger 3

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein moderner Blick auf den Klassiker für Zuschauer*innen ab 10 Jahren:

Das Junge Theater Heidelberg bringt am 16. November 2024 um 15:00 Uhr im Zwinger 3 Jules Vernes Abenteuerklassiker »20.000 Meilen unter dem Meer« in einer Fassung der Regisseurin Dominique Enz auf die Bühne. Empfohlen ist die Geschichte über Freiheit, Verantwortung und das Leben im Einklang mit der Natur für alle ab 10 Jahren.

Mysteriöse Vorfälle in den Tiefen des Ozeans

Durch die Presse geht ein beunruhigendes Gerücht: Ein gewaltiges Seeungeheuer soll auf den Weltmeeren sein Unwesen treiben. Immer mehr Schiffe werden von einer mysteriösen Kraft zum Kentern gebracht. Professor Aronnax und Ned Land brechen auf, um der rätselhaften Erscheinung auf die Spur zu kommen. Nach einem dramatischen Zwischenfall auf See werden sie selbst von Bord gespült – und finden sich auf dem Rücken einer seltsamen Apparatur wieder. Ihre Retterin? Die unberechenbare Kapitänin Nemo, die sie an Bord ihres futuristischen U-Boots Nautilus aufnimmt. Was zunächst als glückliche Fügung erscheint, entpuppt sich schnell als Gefangenschaft: Die unfreiwilligen Passagiere landen unvermittelt in einer geheimnisvollen Welt, in der nichts ist, wie es zunächst scheint. Zwischen den metallenen Wänden der Nautilus und der Weite des Ozeans entwickelt sich ein spannendes Kammerspiel über die Beziehung von Mensch und Natur.

Zwischen Abenteuer und Umweltbewusstsein

Die Inszenierung von Dominique Enz verbindet Jules Vernes visionäre Geschichte mit hochaktuellen Fragen nach dem Schutz der Ozeane. In den Hauptrollen sind Tabea Mewis als Kapitänin Nemo, Rachid Zinaladin als Professor Aronnax und Nora Rebecca Wolff als Ned Land zu erleben. Bühnen- und Kostümbildnerin Eva Lillian Wagner erschafft für Jules Vernes Klassiker eine faszinierende Unterwasserwelt und durch Matthias Schuberts Sounddesign entfaltet sich die geheimnisvolle Atmosphäre der Tiefsee.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de