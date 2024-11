Frankenthal – Frankenthaler Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“ – Preise für Teilnehmer werden verlost

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Abschluss der Frankenthaler Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“ des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs findet am Dienstag, 12. November um 17 Uhr im Aufenthaltsraum des EWF (Ackerstraße 24) die Verlosung der Preise statt. Eingeladen sind alle Teilnehmer, in unterschiedlichen Kategorie – Schulklassen, Kindergärten und Vereine/ Sonstige Institutionen/ Einzelpersonen – werden mehrere Geldpreise verlost. „Die Sauberkeit unserer Stadt liegt mir am Herzen – ich freue mich sehr, dass so viele, vor allem junge Frankenthalerinnen und Frankenthaler, bei der Putzaktion tatkräftig angepackt haben. Ich danke allen, die sich im Rahmen solcher Aktionen, aber auch im Alltag für ein sauberes Frankenthal engagieren“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Drei Tonnen Müll gesammelt

Die 20. Ausgabe der Putzaktion fand vom 23. September bis 5. Oktober statt. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr rund 2.470 Personen, davon mehr als 2.000 Kinder aus 11 Schulen, 19 Kindergärten und 12 Vereinen, Institutionen und privaten Gruppen. Die Frankenthaler Putzaktion ist über die Stadtgrenzen bekannt. Zwei Kindergärten aus Bobenheim-Roxheim waren unter den Teilnehmern und sorgten ebenfalls auf Frankenthaler Gemarkung für Sauberkeit. Insgesamt wurden rund drei Tonnen Abfälle eingesammelt. In den Säcken landeten unzählige Zigarettenkippen, Glasflaschen und Verpackungen, aber auch größere Teile wie Matratzen und Autoreifen wurden gefunden und durch den EWF entsorgt.

Mehr zur Putzaktion

Die Frankenthaler Putzaktion ist nicht nur gelebtes Bürgerengagement, sondern auch ein wichtiges Instrument für Umweltschutz und Umweltbildung. Vor allem Kinder lernen, dass Müll nicht in die Natur gehört, weil es nicht nur unschön aussieht, sondern auch schädlich für Tiere und Pflanzen ist. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden als Multiplikatoren dienen, die auch ihr Umfeld auf das Thema aufmerksam machen.