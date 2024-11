Böhl-Iggelheim – PKW der Mutter ausgeliehen, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.11.2024 wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 11:45 Uhr ein unsicher fahrender PKW in Böhl-Iggelheim mitgeteilt, welcher weiter in Richtung Haßloch fuhr. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch konnten den PKW sodann in der Holidayparkstraße feststellen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Der erst 18-jährige Fahrer aus Waldsee gab unmittelbar an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und während seiner Fahrt einen Leitpfosten touchiert zu haben, wodurch der rechte Außenspiegel des PKWs beschädigt wurde. Gegen den jungen Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Mutter und Halterin des Fahrzeugs wusste nicht, dass ihr Sohn sich den PKW ausgeliehen hatte. An dem besagten Leitpfosten konnte letztendlich kein Schaden festgestellt werden.

