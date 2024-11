Bobenheim-Roxheim – Metalldieb auf frischer Tat ertappt

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmorgen, den 05.11.2024, entwendete ein 52-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus Metall, darunter einen Kinderwagen, von einem Privatgrundstück in der Ludwig-Richter-Straße in Bobenheim-Roxheim. Der Hauseigentümer konnte den Metalldieb dabei über eine Videokamera beobachten. Er nahm selbst die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Der geschädigte Hauseigentümer konnte den Mann stellen und den verständigten Polizeibeamten übergeben. Gegen den 52-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden Strafverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.

