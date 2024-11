Worms – zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der B9

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Mettenheim und Alsheim, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 07:20 Uhr auf der genannten Strecke im Begegnungsverkehr zwischen den beiden PKW, einem BMW und einem VW Eos, zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen und einzigen Insassen wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin des BMW war zunächst in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. An beiden PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme sowie Abschleppmaßnahmen war die B9 zwischen Mettenheim und Alsheim voll gesperrt, der Verkehr wurde an den jeweiligen Anschlussstellen umgeleitet. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Polizeiinspektion Worms. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail