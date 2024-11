Worms – Großeinsatz der Polizei in der Fußgängerzone – Aktuell Bereich auch für Fußgänger gesperrt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 9. November, jähren sich die Novemberpogrome an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zum 86. Mal. Die Stadt Landau wird mit einer Gedenkveranstaltung um 17 Uhr am Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz an die Opfer erinnern. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Oberbürgermeister Dominik Geißler hält eine Ansprache und legt einen Kranz ... Mehr lesen »